Başkan duyurdu! Kuşadası Belediyesi'nden asgari ücret kararı
Asgari ücret kararının açıklanacağı bugünlerde Kuşadası Belediyesi önemli bir karar aldı.
GÜNDEM 28.12.2020, 02:52
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “ Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız için asgari ücret; vergisiz net 3 bin 100 TL olmalıdır” şeklinde yaptığı açıklama sonrasından asgari ücret kararını duyurdu.
Sosyal medya hesaplarından Kuşadası Belediyesi’nde asgari ücretin 3 bin 100 Türk Lirası olacağını belirten Başkan Ömer Günel, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından asgari ücreti 3 bin 100 Türk Lirası yapması dikkat çekti.
Konuya dair açıklamasında belediye işçilerine kararı duyuran Belediye Başkanı Ömer Günel “Emek bu hayattaki en önemli değerdir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her zaman emekten ve emekçiden yana olmuştur. Sayın Genel Başkanımızın asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamanın ardından hemen harekete geçtik. Belediyemizde Asgari Ücreti 3 bin 100 Türk Lirası yapmaya karar verdik. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın tüm ülkemize örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.
Sosyal medya hesaplarından Kuşadası Belediyesi’nde asgari ücretin 3 bin 100 Türk Lirası olacağını belirten Başkan Ömer Günel, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından asgari ücreti 3 bin 100 Türk Lirası yapması dikkat çekti.
Konuya dair açıklamasında belediye işçilerine kararı duyuran Belediye Başkanı Ömer Günel “Emek bu hayattaki en önemli değerdir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her zaman emekten ve emekçiden yana olmuştur. Sayın Genel Başkanımızın asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamanın ardından hemen harekete geçtik. Belediyemizde Asgari Ücreti 3 bin 100 Türk Lirası yapmaya karar verdik. Tüm mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın tüm ülkemize örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.
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