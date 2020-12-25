Başkan açıkladı: Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım uzatıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım desteğini 3 ay uzattığını açıkladı.
GÜNDEM 25.12.2020, 20:53
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Salgınla mücadele kapsamında belediye olarak sağlık çalışanlarının yanında olmaya büyük gayret göstereceğiz" dedi.
Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de sağlık çalışanlarının özel halk otobüsleri ve ilçeler dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceklerini açıkladı.
Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Salgınla mücadelede kapsamında canına dişine takarak fedakar çalışan sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak, bu süreçte hepimizin görevi. Bu kapsamda belediye olarak sağlık çalışanlarının yanında olmaya büyük gayret göstereceğiz. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz toplu ulaşım desteğini 3 ay uzatarak sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de sağlık çalışanlarının özel halk otobüsleri ve ilçeler dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceklerini açıkladı.
Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Salgınla mücadelede kapsamında canına dişine takarak fedakar çalışan sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak, bu süreçte hepimizin görevi. Bu kapsamda belediye olarak sağlık çalışanlarının yanında olmaya büyük gayret göstereceğiz. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz toplu ulaşım desteğini 3 ay uzatarak sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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