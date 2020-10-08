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Başından vurup akrabalarına mesaj attı: "Rodi'yi öldürdüm"
Adana'da Rodi Kasım Karayiğit'in akrabalarına, arkadaşı E.Ç., "Rodi'yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, Karayiğit'in başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.
GÜNDEM 08.10.2020, 20:59
Kan donduran olay, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Rodi Kasım Karayiğit, iddiaya göre arkadaşı E.Ç. ile dün gece evine geldi.
Sabah saatlerinde evden ayrılan E.Ç., Karayiğit'in akrabalarına "Rodi’yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi.
Karayiğit'in evine gelen akrabaları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle eve girdi. Yatağında hareketsiz halde yattığı görülen Karayiğit'in sağlık görevlilerince yapılan incelemede başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Acı haberi alan Karayiğit’in akrabaları ise evin önünde sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Karayiğit'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Sabah saatlerinde evden ayrılan E.Ç., Karayiğit'in akrabalarına "Rodi’yi öldürdüm" yazılı mesaj gönderdi.
Karayiğit'in evine gelen akrabaları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle eve girdi. Yatağında hareketsiz halde yattığı görülen Karayiğit'in sağlık görevlilerince yapılan incelemede başından vurularak yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Acı haberi alan Karayiğit’in akrabaları ise evin önünde sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, şüpheli E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Karayiğit'in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
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