Başından vurulmuş halde bulundu! Yavru yunusun daha dişleri çıkmamış
Bursa'da inanılmaz bir olay yaşandı Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar karaya vurmuş bir balık gördüler. incelemeye gittiklerinde başından vurulmuş bir yavru yunus olduğunu fark ettiler.
GÜNDEM 24.10.2020, 20:22
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Beyaz Kayalar sahilinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyaya vuran yavru yunus balığını fark ederek sahil güvenlik ve zabıta ekiplerine haber verdi. Veteriner eşliğinde yapılan kontrolde yavru yunus baylığının başından vurulmuş olduğu belirlendi.
Sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüş yapan kıyıya vuran ölü yavru yunus balığını fark eden Nuray Kuru, "Daha dişleri bile çıkmamış yavru yunus, zıpkın ya da silah gibi bir aletle vurulmuş. Derisinin daha sert olmasından dolayı birkaç saat önce vurulduğunu tahmin ediyoruz. Ölü yunusu kumsala doğru çektim ve ardından sahil güvenliğe haber verdim. Bir hayvansever olarak, bir daha böyle ölümlerin gerçekleşmemesi için insanları bu konuda duyarlılığa davet ediyorum" dedi.
Sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüş yapan kıyıya vuran ölü yavru yunus balığını fark eden Nuray Kuru, "Daha dişleri bile çıkmamış yavru yunus, zıpkın ya da silah gibi bir aletle vurulmuş. Derisinin daha sert olmasından dolayı birkaç saat önce vurulduğunu tahmin ediyoruz. Ölü yunusu kumsala doğru çektim ve ardından sahil güvenliğe haber verdim. Bir hayvansever olarak, bir daha böyle ölümlerin gerçekleşmemesi için insanları bu konuda duyarlılığa davet ediyorum" dedi.
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