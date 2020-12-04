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Başımız neden döner? Baş dönmesinin sebepleri...

Baş dönmesi günlük hayatımızda en çok şikayet ettiğimiz rahatsızlıklardan biridir. Peki baş dönmesinin nedenleri nelerdir? Başı dönen kimse neler yapmalıdır?

GÜNDEM 04.12.2020, 16:13
Başımız neden döner? Baş dönmesinin sebepleri...
Oldukça yaygın ve pek çok nedeni olabilen baş dönmesi günlük hayatımızda şikayet ettiğimiz yaşam kalitemizi düşüren bir rahatsızlıktır. 
 Kişi böyle bir rahatsızlığa maruz kaldığında kendisinin veya çevresinin döndüğünü zanneder ve sersemleyerek tutunacak bir nesne arar.
Kişinin günlük yaşamını durma noktasına getiren baş dönmesi iş ve sosyal hayatımızı  altüst edebilir.
Baş dönmesini aralıklarla yaşayan biri mutlaka sorunun kaynağının tespit etmek için bir uzmana baş vurmalıdır.

Baş dönmesinin pek çok nedeni vardır. Çok yaygın yanılgılardan biri vertigodur. Vertigo genellikle bir baş dönmesi zannedilir ancak sadece bir baş dönmesi nedenidir.
Baş dönmesinin en yaygın nedenleri ise şunlardır.
* Psikolojik etkenler ve stres* Hipertansiyon* Travmalar* Periferik vertigo* Metabolik hastalıklar* MS ve Myelin hastalıkları* Diyabet* Beyin tümörleri* Damarsal nedenler
Baş dönen kimse öncelikle buna neden olacak bir hareket yapıp yapmadığını düşünmelidir. Başın sağa sola çevirdiğinde dönmesi en iyimser olanıdır. Ancak yine de mutlaka doktora başvurmalıdır.
Başınızı hareket ettirdiğinizde,  ayakkabılarınızı bağlamak için eğildiğinizde ya da yatakta diğer bir yöne dönerken ortamın dönmeye başladığını hissediyorsanız bu durum iç kulak kristali kaynaklı baş dönmesine neden olabilir. 
Ancak dikkat edilmesi gereken iç kulak kristalleri oynadığında yapılan manevrayı kendi kendine yapmamalıdır. 
Zira çok ciddi sorunlara neden olabilir.

Hemen yere uzanın ve başınızı hafifçe kaldırın.
Düşmemek için sağlam bir yere tutunun.
Bol bol sıvı alın.
Vertigo ataklarında asla araba kullanmayın.
Ani boyun hareketlerinden kaçının.
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