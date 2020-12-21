Başhekimden üzücü haber!

Balıkesir'de koronavirüse yakalanan eski Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Serkan Munis hayatını kaybetti.

Başhekimlik yaptığı hastanede diş hekimi olarak görevini sürdüren Munis (43), yaklaşık bir ay önce koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşınca entübe edilen Serkan Munis, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Munis'in cenazesi, evinin önünde kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

