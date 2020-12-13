Başakşehir'e Gaziantep darbesi!

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 44. dakikada Kevin Mirallas ile 74. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Medipol Başakşehir'in tek golü ise 56. dakikada Enzo Crivelli'den geldi.

Gaziantep FK bu sonuçla puanını 18'e çıkarırken, Medipol Başakşehir 15 puanda kaldı.

