Başakşehir'den üzen skor! Alman Leipzig'e yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında H Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda Red Bull Leipzig ile karşı karşıya geldiği mücadelede Alman ekibine 2-0 mağlup oldu.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Medipol Başakşehir, Almanya'dan puan kazanamadı.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Leipzig, 16 ve 20. dakikalarda Angelino'nun attığı gollerle maçı kazandı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanarak çıkan Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan grubun diğer maçında ise Manchester United deplasmanda Paris Saint Germain'i 2-1 yendi.

Manchester United'ın gollerini Bruno Fernandes ve Marcus Rashford kaydetti. Paris Saint-Germain'in tek golünü ise Anthony Martial'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

