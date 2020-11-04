Başakşehir'den Manchester United karşısında tarihi galibiyet

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan dev mücadelede temsicimiz Medipol Başakşehir, Demba Ba'nın 13. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol, temsilcimizin Devler Ligi'ndeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Başakşehir, Edin Visca ile 40. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Konuk Manchester United, Anthony Martial ile 43'te farkı 1'e indirdi: 2-1 İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de girdikleri pozisyonları gole çeviremedi ve Medipol Başakşehir, tarihi bit galibiyete imza attı.

Başakşehir, grupta puanını 3'e çıkarırken, M.United 6 puanda kaldı.

