Başakşehir'den Hulk bombası!
Başakşehir'den Hulk bombası geldi. Devre arasında Süper Lig'in son şampiyonu bombayı Hulk ile patlatmaya hazırlanıyor.
GÜNDEM 10.11.2020, 11:31
Shanghai SIPG ile olan sözleşmesi yılbaşında sona erecek olan Brezilyalı yıldız Hulk, geçtiğimiz yaz Lance gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'den transfer teklifi aldığını söylemişti. 34 yaşındaki futbolcu hakkında kontratının bitimine iki aydan az bir süre kala gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
Transfer Market Web adlı internet sitesi, "Başakşehir'de gözler Hulk'ta" başlığıyla okuyucularıyla paylaştığı haberinde Turuncu Lacivertliler'in dünyaca ünlü futbolcuyu devre arasında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığını yazdı. Asıl adı Givanildo Vieira de Souza olan sambacı, dört buçuk yıldır Çin'de top koşturuyordu.
Transfer Market Web adlı internet sitesi, "Başakşehir'de gözler Hulk'ta" başlığıyla okuyucularıyla paylaştığı haberinde Turuncu Lacivertliler'in dünyaca ünlü futbolcuyu devre arasında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın hesaplarını yaptığını yazdı. Asıl adı Givanildo Vieira de Souza olan sambacı, dört buçuk yıldır Çin'de top koşturuyordu.
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