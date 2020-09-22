Başakşehir'den Galatasaray'a sürpriz teklif! O ismi istiyor

Transfer döneminin sessiz takımlarından Galatasaray, ligin başlamasıyla iki haftada gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Fatih Terim’in öğrencileri sezona en formda başlayan takımların başında geliyor. Birkaç takviye daha yapmayı düşünen sarı-kırmızılılar; orta saha transferi için hummalı bir arayış içinde…

Öte yandan takımdan göndereceği isimlere de odaklanan Cimbom, yüksek ücretli oyuncuların ayrılmak istememesi sebebiyle büyük sorunlarla karşılaşıyor. Fotomaç’ın haberine göre Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir, sarı-kırmızılıların göndermek istediği Mbaye Diagne’yi transfer etmek istiyor. Haberin içeriğinde; Başakşehir’in Crivelli ve Demba Ba ile rotasyon girecek bir golcü istediği ve satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gidileceği öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezonun başında Club Brugge’ün yolunu tutan Diagne, yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

