Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can Kahveci cevabı!
Başakşehir'den Galatasaray'a İrfan Can Kahveci için cevap gecikmedi.
GÜNDEM 22.01.2021, 18:49
Transfer döneminin akıbeti merakla beklenen gelişmelerinden biri olarak göze çarpan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasındaki İrfan Can Kahveci görüşmelerinden şu ana kadar olumlu bir sonuç çıkmadı.
Bilindiği üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Sportif Direktör Abdürrahim Albayrak, Medipol Başakşehir Yönetimi’ni ziyaret ederek İrfan Can Kahveci transferinde daha somut adımlar atmıştı.
Fanatik’i haberine göre ise; Galatasaray Yönetimi’ni dinleyen Medipol Başakşehir cephesi, sarı-kırmızılıların önerilerini kabul etmedi ve 25 yaşındaki oyuncunun satışı için sadece bonservis ücreti şeklinde gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini iletti.
Öte yandan Göksel Gümüşdağ ve kurmayları, Galatasaraylı yöneticilere sonraki satıştan %50 pay ve takas alternatifleri şeklinde sundukları önerileri sadece nakit bonservis teklifi olarak yenilemeleri durumunda tekrar görüşebileceklerini iletti.
Bilindiği üzere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Sportif Direktör Abdürrahim Albayrak, Medipol Başakşehir Yönetimi’ni ziyaret ederek İrfan Can Kahveci transferinde daha somut adımlar atmıştı.
Fanatik’i haberine göre ise; Galatasaray Yönetimi’ni dinleyen Medipol Başakşehir cephesi, sarı-kırmızılıların önerilerini kabul etmedi ve 25 yaşındaki oyuncunun satışı için sadece bonservis ücreti şeklinde gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini iletti.
Öte yandan Göksel Gümüşdağ ve kurmayları, Galatasaraylı yöneticilere sonraki satıştan %50 pay ve takas alternatifleri şeklinde sundukları önerileri sadece nakit bonservis teklifi olarak yenilemeleri durumunda tekrar görüşebileceklerini iletti.
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