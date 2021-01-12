Başakşehir'den Frederic Guilbert bombası!
Başakşehir'in Aston Villa forması giyen Frederic Guilbert'i transfer etmek istediği öne sürüldü.
GÜNDEM 12.01.2021, 08:20
Bir önceki yıl elde ettiği tarihi şampiyonluğun ardından bu sezona istediği gibi başlayamayan Başakşehir'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Milan'ın stoperi Leo Duarte'yi kiralık olarak kadrosuna katan Turuncu Lacivertliler'in gündeminde şimdi de Aston Villa'nın sağ beki Frederic Guilbert'in olduğu öğrenildi.
Football Insider adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Başakşehir yönetiminin Fransız futbolcuyu altı aylığına kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde Aston Villa Menajeri Dean Smith'in de 26 yaşındaki savunmacının İstanbul'a gitmesine onay verdiği belirtildi.
Bu sezon yalnızca üç maçta süre alabilen Guilbert'in kulübüyle 2023 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
Football Insider adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Başakşehir yönetiminin Fransız futbolcuyu altı aylığına kiralamak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığını duyurdu. Haberde Aston Villa Menajeri Dean Smith'in de 26 yaşındaki savunmacının İstanbul'a gitmesine onay verdiği belirtildi.
Bu sezon yalnızca üç maçta süre alabilen Guilbert'in kulübüyle 2023 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
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