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Başakşehir'den flaş Edin Visca ve İrfan Can Kahveci kararı

Şampiyonlar Ligi kurası sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt transfere dair önemli açıklamalarda bulundu

GÜNDEM 01.10.2020, 21:16
Başakşehir'den flaş Edin Visca ve İrfan Can Kahveci kararı
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz  Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan kura çekimine 4. torbadan katılan Başakşehir, en zor gruplardan birini çekti. H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Paris Saint-Germain, Manchester United ve Leipzig oldu. 
Eşleşme sonrası kurayı değerlendiren Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt transfere dair de önemli açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılmaları gündemde olan Edin Visca ve İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıklayan Eröğüt, "Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 
İki oyuncunun da Fenerbahçe ve Galatasaray ile isimleri anılıyordu. 
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