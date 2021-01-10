Başakşehir'den Fatih Terim'e imalı gönderme
İrfan Can'ı isteyen Galatasaray Spor Kulübü Fatih Terim'e Başakşehir'den cevap geldi
GÜNDEM 10.01.2021, 07:06
Galatasaray Sport Kulübü teknik direktörü Fatih Terim, İrfan Can, Onyekuru, Mohamed'i ve Visca'yı gibi futbolcuları kadrosuna katmak istediklerini belirtirken Başakşehir Futbol Kulübü'nden Terim'e cevap geldi.
Terim "İrfan Can Kahveci ve Visca için Göksel Başkan ile oturup konuşurlarsa sevinirim. Visca da dahil olmak üzere kafamda bir takım planlar var." diye konuşurken son şampiyon Başakşehir'in sosyal medya hesabından Terim'e kahve fincanı ile gönderme yapıldı
Yapılan paylaşımda "Kahve fincanlarımız Başakşehir Sotre'da satışa çıkmıştır." diye yazıldı.
Terim "İrfan Can Kahveci ve Visca için Göksel Başkan ile oturup konuşurlarsa sevinirim. Visca da dahil olmak üzere kafamda bir takım planlar var." diye konuşurken son şampiyon Başakşehir'in sosyal medya hesabından Terim'e kahve fincanı ile gönderme yapıldı
Yapılan paylaşımda "Kahve fincanlarımız Başakşehir Sotre'da satışa çıkmıştır." diye yazıldı.
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