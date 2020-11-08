Son Dakika
Başakşehir'den çıkışa devam
Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Bir kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi ev sahibi takım geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.
GÜNDEM 08.11.2020, 18:35
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Haftaiçi İngiliz devi Manchester United'ı yenen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini kutlayan Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında geriye düştüğü maçta son dakikalarda 3 puanı almayı başardı.
Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 1. dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 72. dakikada ise Gençlerbirliği'nden Mattias Johansson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Atakalarını sıklaştıran Başakşehir maçın 80. dakikasında Gulbrandsen ile karşılaşmaya dengeyi getirdi.
Mücadelenin 90. dakikasında Mehmet Topal takımını 2-1 öne geçirdi. Başakşehir'in attığı iki golün de asistini ilk kez forma giyen Nacer Chadli yaptı.
Bu sonucun ardınan Başakşehir puanını 13'e yükseltirken Gençlerbirliği 5 puanda kaldı.
Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip 1. dakikada Sefa Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 72. dakikada ise Gençlerbirliği'nden Mattias Johansson kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Atakalarını sıklaştıran Başakşehir maçın 80. dakikasında Gulbrandsen ile karşılaşmaya dengeyi getirdi.
Mücadelenin 90. dakikasında Mehmet Topal takımını 2-1 öne geçirdi. Başakşehir'in attığı iki golün de asistini ilk kez forma giyen Nacer Chadli yaptı.
Bu sonucun ardınan Başakşehir puanını 13'e yükseltirken Gençlerbirliği 5 puanda kaldı.
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