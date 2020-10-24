Başakşehir'den Antalyaspor'a fark
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 mağlup ederek art arda ikinci galibiyetini aldı. Konuk Antalyaspor, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
GÜNDEM 24.10.2020, 21:50
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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın penaltı golüyle 11. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk Fraport TAV Antalyaspor 14. dakikada Alman yıldızı Lukas Podolski ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Edin Visca 23. dakikada Başakşehir'i yeniden öne geçirdi: 2-1
İrfan Can Kahveci ile 27'de farkı 2'ye çıkaran (3-1) ev sahibi ekip, 35. dakikada skoru 4-1 yaptı.
Konuk Antalyaspor'da 42. dakikada Amilton kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir 4-1 önde tamamladı.
83. dakikada Giuliano ile bir gol daha bulan turuncu-lacivertli takım, sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Sezona kötü başlayan ve ilk galibiyetini Trabzonspor, deplasmanında alan son şampiyon Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı. Fraport TV Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.
İrfan Can Kahveci ile 27'de farkı 2'ye çıkaran (3-1) ev sahibi ekip, 35. dakikada skoru 4-1 yaptı.
Konuk Antalyaspor'da 42. dakikada Amilton kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir 4-1 önde tamamladı.
83. dakikada Giuliano ile bir gol daha bulan turuncu-lacivertli takım, sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Sezona kötü başlayan ve ilk galibiyetini Trabzonspor, deplasmanında alan son şampiyon Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı. Fraport TV Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.
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