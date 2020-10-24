Başakşehir'den Antalyaspor'a fark

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın penaltı golüyle 11. dakikada 1-0 öne geçti. Konuk Fraport TAV Antalyaspor 14. dakikada Alman yıldızı Lukas Podolski ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Edin Visca 23. dakikada Başakşehir'i yeniden öne geçirdi: 2-1

İrfan Can Kahveci ile 27'de farkı 2'ye çıkaran (3-1) ev sahibi ekip, 35. dakikada skoru 4-1 yaptı.

Konuk Antalyaspor'da 42. dakikada Amilton kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Mücadelenin ilk yarısını Medipol Başakşehir 4-1 önde tamamladı.

83. dakikada Giuliano ile bir gol daha bulan turuncu-lacivertli takım, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Sezona kötü başlayan ve ilk galibiyetini Trabzonspor, deplasmanında alan son şampiyon Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı. Fraport TV Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

