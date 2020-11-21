Başakşehir'de Okan Buruk'tan Beşiktaş açıklaması
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-2'lik Beşiktaş yenilgisi sonra açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 21.11.2020, 21:47
Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu takımın sorumlusu olarak mağlubiyeti kendime bağlıyorum. İlk yarı ve ikinci yarı arasındaki büyük farklılığın sorumlusu benim. İki duran toptan yediğimiz basit golle 2-0 geriye düştük. 2-0'dan sonra maçı çevirebilirdik. 10 kişiyle bile 3-2'yi yakaladık. İkinci yarıdaki oyun bizim için ümit verici." dedi.
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