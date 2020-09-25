Başakşehir'de kan kaybı sürüyor
Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 geçmeyi başardı. Son şampiyon Medipol Başakşehir ligin ilk üç haftasında henüz puanla tanışamadı.
GÜNDEM 25.09.2020, 22:14
Süper Lig'de üçüncü haftanın açılış maçında ligin yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük son şampiyon Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarının ilk dakikalarında Roco ile öne geçen Fatih Karagümrük mücadelenin 90. dakikasında Sabo ile durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşmadan üç puan ile ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Fatih Karagümrük maç fazlasıyla liderliğe yükselirken son şampiyon Medipol Başakşehir üç hafta sonunda puan alamayarak ligde son sırada yer aldı.
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 82. dakikada rakibine yaptığı faülün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.
Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.
11'LER
M. Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Frei, Crivelli, Demba Ba
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç
Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci, 82. dakikada rakibine yaptığı faülün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı.
Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı. Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.
11'LER
M. Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Frei, Crivelli, Demba Ba
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç
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