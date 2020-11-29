Başakşehir uzatmalarda yıkıldı

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak kapatan ancak bu yıl bir türlü istediği sonuçları alamayan Başakşehir, sahasında ligin son sıralarındaki ekibi Denizlispor'u konuk etti.

Denizlispor hafta için Türkiye Kupası'nda ikinci lig takımı Turgutluspor'a 1-2 yenildikten sonra teknik direktörü Robert Prosinečki ile yollarını ayırmıştı.

Maça hızlı başlayan Başakşehir 11. dakikada ilk golünü Gulbrandsen ile attı.

21. dakikada yine Gulbrandsen ile rakip ağları sarsan Başakşehir durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarısı 2-0 önde kapatan ev sahibi ekip 59. dakikada Demba Ba'nın ayağından üçüncü golü kazandı.

Denizlispor Özer'in ayağından 62. dakikada bulduğu gol ile durumu 3-1'e getirdi.

90 dakika maçı 3-1 önde götüren Başakşehir, 90+2'de Rodallega'nın golüne engel olamadı ve durum 3-2'ye geldi.

Maçın bitimine az bir süre kala baskısını arttıran Denizlispor, 90+7'de Skertel'in Mustafa Yumlu'yu ceza sahasında düşürmesi sonrası kazanılan penaltıyı Murawski'nin gole çevirmesiyle maçı 3-3 beraberliğe taşıdı.

Maç sonunda her iki takım da birer puan alırken Başakşehir puanını 14'e Denizlispor ise 6'ya yükseltti.

