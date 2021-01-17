Başakşehir-Sivasspor maçı sosyal medyanın diline düştü

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadelenin başlama düdüğüyle beraber Fatih Terim Stadı'nda zemin beyaza büründü.

Mücadelede futbolcular ağırlaşan zeminle birlikte futbol oynamakta güçlük çekti. Yeşil saha bir anda beyaz bürünürken; konuk ekip Sivasspor’un beyaz forması giymesi sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşmayı izleyenler, Sivasspor’un da beyaz forma tercihin nedeniyle zor futbolcuları takip etmekte zorlandı.



