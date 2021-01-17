Son Dakika
Başakşehir-Sivasspor maçı sosyal medyanın diline düştü
Sivassporlu futbolcuların kar yağışına rağmen beyaz formayla maça devam etmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
GÜNDEM 17.01.2021, 00:28
Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadelenin başlama düdüğüyle beraber Fatih Terim Stadı'nda zemin beyaza büründü.
Mücadelede futbolcular ağırlaşan zeminle birlikte futbol oynamakta güçlük çekti. Yeşil saha bir anda beyaz bürünürken; konuk ekip Sivasspor’un beyaz forması giymesi sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşmayı izleyenler, Sivasspor’un da beyaz forma tercihin nedeniyle zor futbolcuları takip etmekte zorlandı.
Mücadelede futbolcular ağırlaşan zeminle birlikte futbol oynamakta güçlük çekti. Yeşil saha bir anda beyaz bürünürken; konuk ekip Sivasspor’un beyaz forması giymesi sosyal medyada gündem oldu. Karşılaşmayı izleyenler, Sivasspor’un da beyaz forma tercihin nedeniyle zor futbolcuları takip etmekte zorlandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|17
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü