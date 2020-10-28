Başakşehir - PSG maçının ilk 11’leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, ikinci maçında Fransız devi Paris Saint Germain'i konuk ediyor.

Saat 20:55’te başlayacak kritik randevuyu İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

Karşılaşma öncesi takımların ilk 11’leri de belli oldu:

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Berkay, İrfan Can, Deniz Türüç, Visca, Crivelli

Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Herrera, Neymar, Mbappe, Di Maria, Kean

Gruptaki ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig ile karşılaşan Başakşehir, deplasmandaki mücadeleyi 2-0 kaybetmişti.

