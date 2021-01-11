Başakşehir, Milan'dan Leonardo Duarte'yi kiraladı
Başakşehir, Milan'dan Leonardo Duarte'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
GÜNDEM 11.01.2021, 21:31
Başakşehir, Milan'dan Brezilyalı stoper Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllığına kiraladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.
Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.
Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.
Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.
Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı.
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