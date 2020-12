Başakşehir kupada gol oldu yağdı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Başakşehir sahasında Turgutluspor'u konuk etti.

İstanbul ekibi Başakşehir, 7-0 gibi farklı bir skorla son 16 turuna kaldı. Galibiyeti getiren goller 5' Danijel Aleksic, 58' Demba Ba, 65' Kerim, 69' Chadli, 79', 83' ve 90+2'de Gulbrandsen'den geldi.

İşte maçın önemli alanları:

5. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Demba Ba'nın kısa pasında ceza yayının solunda topu kontrol eden Aleksic, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı, uzak direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

58. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Kerim Frei'ın pasında Giuliano, ceza yayının gerisinde topu şık bir şekilde Demba Ba'nın önüne bıraktı. Bu oyuncu, kaleci Can Sevinç'in çalımladıktan sonra dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

65. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golü buldu. Aleksic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Kerim Frei'in kale alanı önünde diziyle dokunduğu meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0

69. dakikada turuncu-lacivertli ekip farkı 4'e yükseltti. Aleksic'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Chadli, kaleciyi çalımladıktan sonra topu ağlarla buluşturdu: 4-0

79. dakikada Medipol Başakşehir 5 farklı üstünlük yakaladı. Mete Kaan Demir'in sağdan pasıyla kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına giren ve kaleci Can Sevinç'i geçen Gulbrandsen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0

83. dakikada ev sahibi ekip 6. golü buldu. Giuliano'un savunmanın arkasına pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Gulbrandsen, kaleci Can Sevinç'i çalımladıktan sonra altıpasın üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-0

90+2. dakikada Medipol Başakşehir farkı 7'ye çıkardı. Uğur Uçar'ın sağdan pasında Gulbrandsen, altıpasın üzerinden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 7-0

Karşılaşmayı 7-0 kazanan Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.