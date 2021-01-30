Başakşehir ile Aykut Kocaman prensipte anlaştı
Başakşehir, tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı.
GÜNDEM 30.01.2021, 03:08
Aykut Kocaman, Başakşehir'e doğru... TRT Spor'un haberine göre, Başakşehir, tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı. Yarın resmi bir açıklama gelebilir.
Sabah.com.tr'nin sabah saatlerinde ulaştığı bilgilerde Başakşehir'in ilk teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğu ifade edilmişti. Teknik adam arayışlarına başlayan Başakşehir, bir süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Gelen son dakika bilgilerine göre de Aykut Kocaman ve Başakşehir prensipte anlaştı.
Başakşehir, Çarşamba akşamı Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a kaybetmişti. Sezon başından beri istenilen sonuçların alınamadığı Başakşehir'de ayrılık kararı sürpriz olarak nitelendirildi. Başakşehir, resmi internet sitesinden açıklama yaparak Okan Buruk'a teşekkür etti.
Sabah.com.tr'nin sabah saatlerinde ulaştığı bilgilerde Başakşehir'in ilk teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğu ifade edilmişti. Teknik adam arayışlarına başlayan Başakşehir, bir süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Gelen son dakika bilgilerine göre de Aykut Kocaman ve Başakşehir prensipte anlaştı.
Başakşehir, Çarşamba akşamı Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a kaybetmişti. Sezon başından beri istenilen sonuçların alınamadığı Başakşehir'de ayrılık kararı sürpriz olarak nitelendirildi. Başakşehir, resmi internet sitesinden açıklama yaparak Okan Buruk'a teşekkür etti.
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