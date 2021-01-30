Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ederken küme düşme mücadelesi de sürüyor.

Ligin 22. hafta maçında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaşacak.



Başakşehir - Hatayspor maçı 30 Ocak Cumartesi yani bugün saat 16:00'da oynanacak. Maç beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.



Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Fatih Aksoy, Steven Caulker, Juanfran, Salih Uçan, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Babacar

Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

.

