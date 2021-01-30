Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir sahasında Hatayspor ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de belli oldu. İşte detaylar...
GÜNDEM 30.01.2021, 14:28
Süper Lig'de zirve yarışı hız kesmeden devam ederken küme düşme mücadelesi de sürüyor.
Ligin 22. hafta maçında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaşacak.
Başakşehir - Hatayspor maçı 30 Ocak Cumartesi yani bugün saat 16:00'da oynanacak. Maç beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Fatih Aksoy, Steven Caulker, Juanfran, Salih Uçan, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Babacar
Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare
.
Ligin 22. hafta maçında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaşacak.
Başakşehir - Hatayspor maçı 30 Ocak Cumartesi yani bugün saat 16:00'da oynanacak. Maç beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.
Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Fatih Aksoy, Steven Caulker, Juanfran, Salih Uçan, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Babacar
Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare
.
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