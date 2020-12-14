Başakşehir galibiyeti unuttu! 4 maçtır kazanamıyor

Süper Lig’de 12. haftası maçında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Marius Sumudica ve ekibi, Okan Buruk’un öğrencileri karşısında 2-1 kazandı ve ligde mağlup olmama serisini 10 maça çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı pozisyonlar ile geçerken eşitlik 44’te bozuldu. Gaziantep ekibinin Belçikalı yıldızı Kevin Mirallas sahneye çıktı ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf ise ev sahibi Medipol Başakşehir oldu. 56. dakikada Ponck’un geriden gönderdiği uzun topu kontrol eden Enzo Crivelli, karşılaşmaya eşitliği getiren golü kaydetti.

Maçtaki son sözü söyleyen isim ise Muhammet Demir oldu. 74’te sahneye çıkan 28 yaşındaki oyuncu, müsabakanın skorunu Gaziantep FK lehine 2-1 olarak belirledi.

Bu sonuç ile birlikte haftayı 15 puan ile kapatan Medipol Başakşehir, puan tablosunda da 12. sırada kaldı.

Konuk Gaziantep FK ise, puanını 18 yaparken haftayı puan tablosunun 6. sırasında kapattı.

