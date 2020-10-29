Başakşehir Fransız PSG'ye mağlup oldu!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'e 2-0 yenildi.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 64. ve 79. dakikalarda İtalyan forvet Moise Kean attı. geldi.

Bu sonucun ardından temsilcimiz Başakşehir, 2 maç sonunda puanla tanışamadı. İlk maçta evinde Manchester United'a mağlup olan PSG ise ilk galibiyetini ve 3 puanını aldı.

Grubun 3. haftasında PSG, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacakken, temsilcimiz Başakşehir ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.

