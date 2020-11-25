Başakşehir bu sefer üzdü! Maçın galibi Manchester United

Medipol Başakşehir deplasmanda Old Traffor stadında Manchester United'la karşı karşıya geldiği mücadelede 4-1 mağlup oldu.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 7. ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada Marcus Rashford, 90+2. dakikada James attı.

Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Medipol Başakşehir bu sonuçla 3 puanda kaldı. İngiliz ekibi ise puanını 9'a çıkardı. Medipol Başakşehir gruptaki 5. maçında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Manchester United, ise PSG'yi konuk edecek.

