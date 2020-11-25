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Başakşehir bu sefer üzdü! Maçın galibi Manchester United
Medipol Başakşehir deplasmanda Manchester United'a mağlup oldu.
GÜNDEM 25.11.2020, 01:09
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Medipol Başakşehir deplasmanda Old Traffor stadında Manchester United'la karşı karşıya geldiği mücadelede 4-1 mağlup oldu.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 7. ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada Marcus Rashford, 90+2. dakikada James attı.
Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
Medipol Başakşehir bu sonuçla 3 puanda kaldı. İngiliz ekibi ise puanını 9'a çıkardı. Medipol Başakşehir gruptaki 5. maçında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Manchester United, ise PSG'yi konuk edecek.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 7. ve 19. dakikalarda Bruno Fernandes, 35. dakikada Marcus Rashford, 90+2. dakikada James attı.
Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 75. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
Medipol Başakşehir bu sonuçla 3 puanda kaldı. İngiliz ekibi ise puanını 9'a çıkardı. Medipol Başakşehir gruptaki 5. maçında sahasında Leipzig ile karşılaşacak. Manchester United, ise PSG'yi konuk edecek.
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