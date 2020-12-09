Başakşehir Avrupa'ya farklı veda etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun dün yaşanan ırkçılık skandalı nedeniyle bugüne ertelenen mücadelesinde Paris Saint-Germain'e konuk olan temsilcimiz Başakşehir, 90 dakikanın sonunda 5-1'lik skorla kaybederek Avrupa serüvenini mağlubiyetle tamamladı. PSG'nin golleri Neymar (3) ve Mbappe (2) atarken, Başakşehir'in tek golü Mehmet Topal'dan geldi.

Karşılaşmadan notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması nedeniyle Başakşehir'in sahadan çekildiği Paris Saint-Germain (PSG) maçı, kaldığı yerden başladı.

İki takımın oyuncuları da maç öncesi ısınma hareketlerine çıkarken, ırkçı söylemlere maruz kalan Webo ile dayanışma içinde olmak için önlerinde takımların logoların yer aldığı ve "Irkçılığa Hayır" yazan beyaz renkte tişörtler giydi.

Hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti

Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

Protestonun ardından maç 14. dakikadan itibaren oynanmaya başladı.

Tribünlerde ırkçılık karşıtı pankart

Maçın oynandığı Parc des Princes Stadı'nın tribünlerinde ırkçılık karşıtı pankartlar yer aldı.

Tribünlerde, PSG ve Başakşehir'in logolarının bulunduğu pankartlarda İngilizce ve Fransızca olarak "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Kale arkasındaki tribünde de "Webo'ya destek. Oyuncularla gurur duyuyoruz. Irkçılığa karşıyız." pankartı asıldı.



Gördüğü kırmızı kart dondurulan Pierre Webo, sahaya çıktı.

Dün oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören yardımcı antrenör Webo, kırmızı kartının dondurulmasının ardından yedek kulübesine girebildi.



Dün karşılaşmaya başlayan Rumen hakem ekibi, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemi sebebiyle değiştirildi.

Bir gün sonra kaldığı yerden devam eden maça Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski oldu.



15. dakikada rakip ceza sahasına girmeden kaleciyle karşıya kalan Gulbrandsen'in vuruşunda, kaleci Navas topu kurtardı.

21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası dışı hafif sol çaprazda Ponck'tan sıyrılan Neymar'ın uzak köşeye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada ev sahibi takım 2. golü buldu. Hızlı gelişen PSG atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Neymar, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

39. dakikada Fransız ekibi farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde kaleci Mert Günok ile ikili mücadeleye giren Neymar yerde kalırken top Bakker'e geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak pozisyon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla yeniden incelendi. Bakker'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılırken, Mert'in Neymar'a yaptığı hareket penaltı olarak değerlendirildi.

42. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Mbappe, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 3-0.

50. dakikada Angel Di Maria ile girdiği verkaçın ardından ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Neymar, uzak köşeye gönderdiği plaseyle bir kez daha fileleri havalandırarak hat-trickini tamamladı: 4-0.

57. dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin volesi Mehmet Topal'a da çarparak Keylor Navas'ı yanılttı ve ağlarla buluştu: 4-1.

62. dakikada ceza sahası içerisinde aldığı pasla kale önünde topla buluşan Kylian Mbappe, demarke pozisyonda golünü attı: 5-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Paris Saint-Germain 3 puanı hanesine yazdırarak sahadan ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından ev sahibi Paris Saint-Germain 12 puanla grup liderliğini ilan ederken, temsilcimiz Başakşehir ise 3 puanla grubu son sırada tamamladı.

