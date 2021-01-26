Başakşehir, Alya Toure’yi Akhisarspor'a kiraladı!

Akhisarspor, Başakşehir’in U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki Gineli Alya Toure’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülkesinin alt yaş kategorilerinde de forma giyen Toure, TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.



Başakşehir’in U19 takımında sağ kanat olarak görev yapan Alya Toure, 2019-20 sezonunda 5 maçta forma giydi. 5 karşılaşmanın 4 tanesine ilk 11’de başlayan Gineli futbolcu, 2 gol atmıştı.



Alya Toure’yi kadrosuna katan Akhisarspor, TFF 1. Lig’de kalma mücadelesi veriyor. 18 maçın geride kaldığı TFF 1. Lig’de 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan yeşil-siyahlılar, 16 puan topladı. Ege ekibi topladığı 16 puan ile ligin 15. sırasında yer alıyor.

