Barzani, terör örgütü PKK'nın sinsi oyununu anlattı!
Mesrur Barzani, PKK'nın Sincar'dan çekilmediğini ve kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na geçtiğini söyledi.
GÜNDEM 09.12.2020, 22:05
Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" açıklamasını yaptı.
Barzani ayrıca, Süleymaniye'deki gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Irak Ortak Opreasyonlar Komutanlığı, PKK'nın Sincar'dan çekildiğini açıklamıştı.
Ankara'da görevli diplomatik kaynaklar, bu açıklamanın yeterli olmadığını vurgulamış, PKK'nın sadece kent merkezinden çekilmesinin ve dağdaki varlığını sürdürmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetmişti.
Barzani ayrıca, Süleymaniye'deki gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Irak Ortak Opreasyonlar Komutanlığı, PKK'nın Sincar'dan çekildiğini açıklamıştı.
Ankara'da görevli diplomatik kaynaklar, bu açıklamanın yeterli olmadığını vurgulamış, PKK'nın sadece kent merkezinden çekilmesinin ve dağdaki varlığını sürdürmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetmişti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
Sayfalar Tümü