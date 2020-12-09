Barzani, terör örgütü PKK'nın sinsi oyununu anlattı!

Mesrur Barzani, "PKK, Sincar'dan çekilmedi. Sadece birkaç saatliğine kıyafet değiştirip Sincar Dağı'na çekildi" açıklamasını yaptı.

Barzani ayrıca, Süleymaniye'deki gösterilerde şiddete başvuranların terör örgütü PKK mensubu olduğu imasında bulundu.



Geçtiğimiz günlerde Irak Ortak Opreasyonlar Komutanlığı, PKK'nın Sincar'dan çekildiğini açıklamıştı.

Ankara'da görevli diplomatik kaynaklar, bu açıklamanın yeterli olmadığını vurgulamış, PKK'nın sadece kent merkezinden çekilmesinin ve dağdaki varlığını sürdürmesinin kabul edilemeyeceğini kaydetmişti.

