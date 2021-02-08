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Barolardan ortak bildiri! Yunus Emreli ve Mevlanalı açıklama

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne yapılan atama sonrasında yaşanan tartışmalar üzerinden illerdeki barolardan açıklama geldi.

GÜNDEM 08.02.2021, 13:40
Barolardan ortak bildiri! Yunus Emreli ve Mevlanalı açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’ne  Melih Bulu’yu rektör olarak ataması hakkındaki tartışmalar devam ediyor.
Yaşanan tartışmalar sonrasında aralarından İstanbul Barosu, Ankara Barosu gibi ülkenin büyük baroları, ortak bir açıklama yaptı.
Açıklamada “Boğaziçi öğrencilerine yapılan muameleler, Anayasa’ya, AİHS’ne, AİHM’nin ve AYM’nin yerleşik içtihatlarına ve yasalara aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

Baroların açıklamasında ayrıca şunlar kaydedildi:
“Geçmişte olduğu gibi bugün de kimden gelirse gelsin hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız. Suç oluşturmayan demokratik haklarını kullanan vatandaşlara karşı her türlü baskının son bulmasını, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş’ı, Mevlana’yı yetiştiren, hoşgörünün ve hümanizmin anavatanı olan ülkemizde bu gelenekleri yıkan ve bunlara karşıtlık oluşturan tüm söylem ve davranışların terk edilerek ülkemizin aydınlık yarınlarda kardeşçe yaşaması ülküsünü herkesin sahiplenmesini talep ediyoruz.”
Baroların ortak açıklaması şöyle:
“Kamuoyu Duyurusu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklinde vücut bulan anayasal hakkın hukuki dayanak olmadan kısıtlanmasının ve akabinde kolluk tarafından yine herhangi yasal bir dayanak olmaksızın keyfi şekilde talimatlar verilip ardından gözaltına alma işlemlerinin yapılmasının demokratik hukuk devleti olgusunun işlediği ve yerleştiği ülkelerde asla yeri yoktur.
İfade özgürlüğü ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile ilgili olarak AİHS’in 10. ve 11. maddelerinin uygulanmasına ilişkin AİHM’in birçok içtihadında; her kanun dışı durumun toplantı ve gösteri özgürlüğüne müdahale gerekçesi olamayacağı ve bu müdahaleyi haklı göstermeyeceği, toplantı düzenleme özgürlüğünün demokratik toplumlarda korunması gereken temel haklardan olduğu; bir toplumu toplum yapan değerlerden olduğu ve bu nedenle de bu hakkı sınırlamaya yönelik müdahalelerin çok dar yorumlanması gerektiği; bu tür toplantılarda gerekli hoşgörünün gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve bu özgürlük çerçevesinde düşüncelerini ifade etme hakkının, demokratik toplumun temel özelliklerini teşkil ettiği; şiddete teşvik ya da demokratik ilkelerin reddi dışında –bazı görüşler ya da kullanılan ifadeler resmi mercilerin gözünde ne kadar sarsıcı ve kabul edilemez görünebilse de– koruyucu tedbir niteliğinde olan radikal önlemlerin toplanma ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmasının demokrasiye zarar vermekte olduğu; hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik toplumlarda barışçıl yöntemlerle toplanma özgürlüğünün uygulanmasının önemi vurgulanmıştır.(Djavıt An – Türkiye davası, Başvuru numarası: 20652/92, Paragraf 56; benzer yorum için bakınız: Disk ve Kesk – Türkiye davası, Başvuru numarası: 20 / 38 , ya Ataman - Türkiye davasında, [Başvuru no:74552/01 Pekaslan ve diğerleri – Türkiye kararında [Başvuru numarası: 4572/06 ve 5684/06]Güneri ve diğerleri – Türkiye davası, Başvuru numarası: 42853/98, 43609/98 ve 44291/98, Paragraf 76]
TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, 2020 7598 no’lu başvuruya 16. 12. 2020 tarihinde 2020789615-S2098197 sayı numarası ile verdiği yanıtta “22 Haziran 2020 tarihinde baro başkanlarına yönelik gerçekleştirilen kolluk müdahalesinin, “toplantı ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün” ihlaline yol açtığı iddiası açısından BAŞVURUNUN KABULÜNE karar vermiştir.
AİH Sözleşmesinin 46. maddesi ve Anayasanın 90. ve 138. maddeleri uyarınca bu kararlara uyulması zorunludur.
Bu bağlamda Boğaziçi öğrencilerine yapılan muameleler, Anayasa’ya, AİHS’ne, AİHM’nin ve AYM’nin yerleşik içtihatlarına ve yasalara aykırıdır.
Geçmişte olduğu gibi bugün de kimden gelirse gelsin hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız. Suç oluşturmayan demokratik haklarını kullanan vatandaşlara karşı her türlü baskının son bulmasını, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş’ı, Mevlana’yı yetiştiren, hoşgörünün ve hümanizmin anavatanı olan ülkemizde bu gelenekleri yıkan ve bunlara karşıtlık oluşturan tüm söylem ve davranışların terk edilerek ülkemizin aydınlık yarınlarda kardeşçe yaşaması ülküsünü herkesin sahiplenmesini talep ediyoruz.”
Adana Barosu Başkanı Av.Veli Küçük
Amasya Barosu Başkanı Av.Melik Derindere
Ankara Barosu Başkanı Av.Erinç Sağkan
Antalya Barosu Başkanı A.Polat Balkan
Artvin Barosu Başkanı Av.Ali Uğur Çağal
Aydın Barosu Başkanı Av.Gökhan Bozkurt
Balıkesir Barosu Başkanı Av.Erol Kayabay
Bartın Barosu Başkanı Av.Ferhat Parlatır
Bilecik Barosu Başkanı Av.Halime Aynur
Bolu Barosu Başkanı Av.Sabri Erhendekçi
Burdur Barosu Başkanı Av.Ramazan Gedik
Bursa Barosu Başkanı Av.Gürkan Altun
Çanakkale Barosu Başkanı A.Bülent Şarlan
Denizli Barosu Başkanı Av.Müjdat İlhan
Düzce Barosu Başkanı Av.Azade Ay
Eskişehir Barosu Başkanı Av.Mustafa Elagöz
Gaziantep Barosu Başkanı A.Bektaş Şarklı
Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem Dönmez
Isparta Barosu Başkanı Av.Ünsal Çankaya
İstanbul Barosu Başkanı Av.Mehmet Durakoğlu
Kastamonu Barosu Başkanı Av.Özgür Demir
Kırklareli Barosu Başkanı Av.Turgay Hınız
Kocaeli Barosu Başkanı Av.Bahar Gültekin Candemir
Malatya Barosu Başkanı Av.Enver Han
Manisa Barosu Başkanı Av.Ali Arslan
Mersin Barosu Başkanı Av.Bilgin Yeşilboğaz
Muğla Barosu Başkanı Av.Cumhur Uzun
Niğde Barosu Başkanı Av.Osman Çimen
Ordu Barosu Başkanı Av.H.Murat Poyraz
Samsun Barosu Başkanı Av.Pınar Gürsel Yıldıran
Sinop Barosu Başkanı Av.Hicran Kandemir
Tekirdağ Barosu Başkanı Av.Sedat Tekneci
Tokat Barosu Başkanı Av.Melih Yardımcı
Yalova Barosu Başkanı Av.Fedayi Doğruyol
Zonguldak Barosu Başkanı Av.Özel Eroğlu
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