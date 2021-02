Barolardan ortak bildiri! Yunus Emreli ve Mevlanalı açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’yu rektör olarak ataması hakkındaki tartışmalar devam ediyor.

Yaşanan tartışmalar sonrasında aralarından İstanbul Barosu, Ankara Barosu gibi ülkenin büyük baroları, ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Boğaziçi öğrencilerine yapılan muameleler, Anayasa’ya, AİHS’ne, AİHM’nin ve AYM’nin yerleşik içtihatlarına ve yasalara aykırıdır” ifadeleri yer aldı.



Baroların açıklamasında ayrıca şunlar kaydedildi:

“Geçmişte olduğu gibi bugün de kimden gelirse gelsin hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız. Suç oluşturmayan demokratik haklarını kullanan vatandaşlara karşı her türlü baskının son bulmasını, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş’ı, Mevlana’yı yetiştiren, hoşgörünün ve hümanizmin anavatanı olan ülkemizde bu gelenekleri yıkan ve bunlara karşıtlık oluşturan tüm söylem ve davranışların terk edilerek ülkemizin aydınlık yarınlarda kardeşçe yaşaması ülküsünü herkesin sahiplenmesini talep ediyoruz.”

Baroların ortak açıklaması şöyle:

“Kamuoyu Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 34. maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.” şeklinde vücut bulan anayasal hakkın hukuki dayanak olmadan kısıtlanmasının ve akabinde kolluk tarafından yine herhangi yasal bir dayanak olmaksızın keyfi şekilde talimatlar verilip ardından gözaltına alma işlemlerinin yapılmasının demokratik hukuk devleti olgusunun işlediği ve yerleştiği ülkelerde asla yeri yoktur.

İfade özgürlüğü ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile ilgili olarak AİHS’in 10. ve 11. maddelerinin uygulanmasına ilişkin AİHM’in birçok içtihadında; her kanun dışı durumun toplantı ve gösteri özgürlüğüne müdahale gerekçesi olamayacağı ve bu müdahaleyi haklı göstermeyeceği, toplantı düzenleme özgürlüğünün demokratik toplumlarda korunması gereken temel haklardan olduğu; bir toplumu toplum yapan değerlerden olduğu ve bu nedenle de bu hakkı sınırlamaya yönelik müdahalelerin çok dar yorumlanması gerektiği; bu tür toplantılarda gerekli hoşgörünün gösterilmesi, toplanma özgürlüğü ve bu özgürlük çerçevesinde düşüncelerini ifade etme hakkının, demokratik toplumun temel özelliklerini teşkil ettiği; şiddete teşvik ya da demokratik ilkelerin reddi dışında –bazı görüşler ya da kullanılan ifadeler resmi mercilerin gözünde ne kadar sarsıcı ve kabul edilemez görünebilse de– koruyucu tedbir niteliğinde olan radikal önlemlerin toplanma ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılmasının demokrasiye zarar vermekte olduğu; hukukun üstünlüğüne dayanan demokratik toplumlarda barışçıl yöntemlerle toplanma özgürlüğünün uygulanmasının önemi vurgulanmıştır.(Djavıt An – Türkiye davası, Başvuru numarası: 20652/92, Paragraf 56; benzer yorum için bakınız: Disk ve Kesk – Türkiye davası, Başvuru numarası: 20 / 38 , ya Ataman - Türkiye davasında, [Başvuru no:74552/01 Pekaslan ve diğerleri – Türkiye kararında [Başvuru numarası: 4572/06 ve 5684/06]Güneri ve diğerleri – Türkiye davası, Başvuru numarası: 42853/98, 43609/98 ve 44291/98, Paragraf 76]

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, 2020 7598 no’lu başvuruya 16. 12. 2020 tarihinde 2020789615-S2098197 sayı numarası ile verdiği yanıtta “22 Haziran 2020 tarihinde baro başkanlarına yönelik gerçekleştirilen kolluk müdahalesinin, “toplantı ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün” ihlaline yol açtığı iddiası açısından BAŞVURUNUN KABULÜNE karar vermiştir.

AİH Sözleşmesinin 46. maddesi ve Anayasanın 90. ve 138. maddeleri uyarınca bu kararlara uyulması zorunludur.

Bu bağlamda Boğaziçi öğrencilerine yapılan muameleler, Anayasa’ya, AİHS’ne, AİHM’nin ve AYM’nin yerleşik içtihatlarına ve yasalara aykırıdır.

Geçmişte olduğu gibi bugün de kimden gelirse gelsin hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız. Suç oluşturmayan demokratik haklarını kullanan vatandaşlara karşı her türlü baskının son bulmasını, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş’ı, Mevlana’yı yetiştiren, hoşgörünün ve hümanizmin anavatanı olan ülkemizde bu gelenekleri yıkan ve bunlara karşıtlık oluşturan tüm söylem ve davranışların terk edilerek ülkemizin aydınlık yarınlarda kardeşçe yaşaması ülküsünü herkesin sahiplenmesini talep ediyoruz.”

Adana Barosu Başkanı Av.Veli Küçük

Amasya Barosu Başkanı Av.Melik Derindere

Ankara Barosu Başkanı Av.Erinç Sağkan

Antalya Barosu Başkanı A.Polat Balkan

Artvin Barosu Başkanı Av.Ali Uğur Çağal

Aydın Barosu Başkanı Av.Gökhan Bozkurt

Balıkesir Barosu Başkanı Av.Erol Kayabay

Bartın Barosu Başkanı Av.Ferhat Parlatır

Bilecik Barosu Başkanı Av.Halime Aynur

Bolu Barosu Başkanı Av.Sabri Erhendekçi

Burdur Barosu Başkanı Av.Ramazan Gedik

Bursa Barosu Başkanı Av.Gürkan Altun

Çanakkale Barosu Başkanı A.Bülent Şarlan

Denizli Barosu Başkanı Av.Müjdat İlhan

Düzce Barosu Başkanı Av.Azade Ay

Eskişehir Barosu Başkanı Av.Mustafa Elagöz

Gaziantep Barosu Başkanı A.Bektaş Şarklı

Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem Dönmez

Isparta Barosu Başkanı Av.Ünsal Çankaya

İstanbul Barosu Başkanı Av.Mehmet Durakoğlu

Kastamonu Barosu Başkanı Av.Özgür Demir

Kırklareli Barosu Başkanı Av.Turgay Hınız

Kocaeli Barosu Başkanı Av.Bahar Gültekin Candemir

Malatya Barosu Başkanı Av.Enver Han

Manisa Barosu Başkanı Av.Ali Arslan

Mersin Barosu Başkanı Av.Bilgin Yeşilboğaz

Muğla Barosu Başkanı Av.Cumhur Uzun

Niğde Barosu Başkanı Av.Osman Çimen

Ordu Barosu Başkanı Av.H.Murat Poyraz

Samsun Barosu Başkanı Av.Pınar Gürsel Yıldıran

Sinop Barosu Başkanı Av.Hicran Kandemir

Tekirdağ Barosu Başkanı Av.Sedat Tekneci

Tokat Barosu Başkanı Av.Melih Yardımcı

Yalova Barosu Başkanı Av.Fedayi Doğruyol

Zonguldak Barosu Başkanı Av.Özel Eroğlu