Barlas: Kılıçdaroğlu’na kızılmaz, sadece gülünür!
Mehmet Barlas, Sabah'taki bugünkü köşe yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde cumhurbaşkanı” ifadesine tepki gösterdi.
GÜNDEM 12.01.2021, 08:26
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na kullandığı “sözde cumhurbaşkanı” ifadesinden dolayı tepki gösterdi.
Barlas, bugünkü köşe yazısında “Kılıçdaroğlu kullandığı kelimelerin anlamlarının ne olduğunu bilmek konusunda yeterli değil” iddiasını dile getiren Barlas, özetle şu eleştirilerini dile getirdi:
Sonuçta bunlar yürüyen merdivene tersten binerler. Mersin'i Güneydoğu'nun incisi zannederler. Yetmezmiş gibi "Gidin gezin bakalım, Güneydoğu'da nerede böyle sahil bulabilirsiniz" de derler. Atatürk'ün özdeyişini tekrarlamak isterken cümlenin yarısını unutup, takılmış plak gibi "Hattı müdafaa yoktur" diyerek dinleyenleri şaşırtırlar. Ya "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak" demesini nasıl yorumlamalıyız? "Ben eski maliyeciyim, mal nasıl götürülür çok iyi bilirim" der ve sonra esrar kaçakçılarından vergi alınmasını önerir.
Bana göre Kılıçdaroğlu'na kızılmaz sadece gülünür. Çünkü o "Sözde" kelimesinin de herhalde anlamı dışında bir anlam taşıdığını sanmıştır. Sonuçta o sözel değil FETOnal bir siyasetçidir. Kaset skandalı olmasaydı, o hâlâ Mersin kumsallarında Urfa'yı falan arayacaktı.
Barlas, bugünkü köşe yazısında “Kılıçdaroğlu kullandığı kelimelerin anlamlarının ne olduğunu bilmek konusunda yeterli değil” iddiasını dile getiren Barlas, özetle şu eleştirilerini dile getirdi:
Sonuçta bunlar yürüyen merdivene tersten binerler. Mersin'i Güneydoğu'nun incisi zannederler. Yetmezmiş gibi "Gidin gezin bakalım, Güneydoğu'da nerede böyle sahil bulabilirsiniz" de derler. Atatürk'ün özdeyişini tekrarlamak isterken cümlenin yarısını unutup, takılmış plak gibi "Hattı müdafaa yoktur" diyerek dinleyenleri şaşırtırlar. Ya "Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alçak" demesini nasıl yorumlamalıyız? "Ben eski maliyeciyim, mal nasıl götürülür çok iyi bilirim" der ve sonra esrar kaçakçılarından vergi alınmasını önerir.
Bana göre Kılıçdaroğlu'na kızılmaz sadece gülünür. Çünkü o "Sözde" kelimesinin de herhalde anlamı dışında bir anlam taşıdığını sanmıştır. Sonuçta o sözel değil FETOnal bir siyasetçidir. Kaset skandalı olmasaydı, o hâlâ Mersin kumsallarında Urfa'yı falan arayacaktı.
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