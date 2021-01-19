Barışı tek taraflı bozdular!

10 milyonu aşkın vatandaşın yararlandığı düzenlemeyle ilgili belgeler tekrar incelenmeye başlanırken, bazı illerde hiçbir inceleme yapılmadan İmar Barışı belgelerinin iptal edilmesi ve ceza kesilmesi mağduriyete sebep oldu.

Elazığ ve İzmir depremlerinin ardından gündeme gelen İmar Barışı tekrar gündemde! Millî Gazete’nin “İmar Barışı’nda geri adım gündemde” haberinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere İçişleri Bakanlığı çalışmalara başladı. Yetkili bakanlıkların harekete geçmesiyle birlikte ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından İmar Barışı’nda verilen Yapı Kayıt Belgeleri’nin iptalleri başlandı. İmar Barışı’na başvuran bazı vatandaşlar, herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadan başvurularının iptal edilmesinden dolayı tepkili!

İmar Barışı’ndan yararlanan birçok binanın depremde zarar görmesi ve yıkılmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı çalışma başlattı. Üst üste gelen depremlerin ardından belediyeler, il müdürlükleri ve yetkili kurumlar arasında iletişim kopukluğunun olmasından dolayı riskli bölgelerde birçok yapı tekrar incelenecek. İmar Barışı ile ilgili denetimlerin öncelikle, üretim tesisleri, ticari binalar ve turizm bölgelerinde yapılacağı planlanıyor. İçişleri Bakanlığı’nın da belediyelerin binalarla ilgili hasar raporlarını yetkili kurumlara ve işlem yapmamasıyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatacağı belirtiliyor.

Söz konusu gelişmeler yaşanırken, farklı illerde İmar Barışı’ndan yararlanan birçok kişinin Yapı Kayıt Belgesi’nin iptal edilmesi farklı bir tartışmaya yol açtı. İmar Barışı’ndan yararlanan ama belgesi iptal edilen vatandaşlar, söz konusu hiçbir araştırmanın yapılmadan belgenin iptal edildiğini söylüyor. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen Antalya’dan Nejat Timur ise durumun iptalle bitmediğini hatta inceleme yapılmadan ceza kesildiğini belirtti.

