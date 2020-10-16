Barış Atay’a saldıranlar için istenen ceza belli oldu
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay’ın İstanbul Kadıköy'de saldırıya uğramasıyla ilgili olarak tutuklu bulunan üç kişi hakkında iddianame hazırlandı. İşte istenen o cezalar...
GÜNDEM 16.10.2020, 14:04
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, 30 Ağustos gecesi İstanbul Kadıköy’de bir mekandan çıkarken saldırıya uğramıştı. Beş kişilik bir grup, ‘vatan haini’ dedikleri Atay’ı yere düşürerek tekmelemişlerdi. Saldırıdan 48 saat sonra gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan üç kişiyle ilgili iddianame hazırlandı.
İddianameye göre tutuklulardan birinin ‘Kamu görevlisine karşı yaralama’, ‘Kamu görevlisine karşı hakaret’ suçlarından 3 yıl 10 ay, diğer iki tutuklunun ise ‘Kamu görevlisine karşı yaralama’ suçundan 1 yıl 6’şar ay hapsi istendi.
İddianameye göre tutuklulardan birinin ‘Kamu görevlisine karşı yaralama’, ‘Kamu görevlisine karşı hakaret’ suçlarından 3 yıl 10 ay, diğer iki tutuklunun ise ‘Kamu görevlisine karşı yaralama’ suçundan 1 yıl 6’şar ay hapsi istendi.
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