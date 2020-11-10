Barcelona'ya kayyum şoku!
Barcelona, futbol takımı dahil tüm sporcularıyla yeniden pazarlık masasına oturdu. İflas eşiğindeki Barça'ya kayyum atanması an meselesi...
GÜNDEM 10.11.2020, 20:42
Barcelona, 90 milyon euro maaş indirimi sağlamak zorunda. Bu indirimi sağlayamazsa kulüp iflas davasına gidecek.
Barcelona'nın şu an hiçbir alacaklıya borç ödemesi yapamadığı bilgisi verildi. Alacaklılardan birinin mahkemeye gitmesi durumunda Barcelona'nın iflas noktasına geleceği de belirtildi.
Katalan kulübünün, Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs ile bir kredi için pazarlık yürüttüğü ancak bu pazarlığın şartlarının da ağır olduğu vurgulandı. Faizleriyle birlikte Barça'ya 1.6 milyar euro'luk yük getirecek bu kredi anlaşması gerçekleşemezse, Barcelona'ya borç ödemeleri için bir kayyum atanacağı ve ödemeler tamamlanana dek kulübün varlıklarını satabileceği de vurgulandı.
Barcelona'nın toplam borcunun 820 milyon euro olduğu ve bunun 400 milyon euro'yu aşan kısmının Ağustos 2021'e kadar ödenmesi gerektiğinin altı çizildi.
Barcelona'nın şu an hiçbir alacaklıya borç ödemesi yapamadığı bilgisi verildi. Alacaklılardan birinin mahkemeye gitmesi durumunda Barcelona'nın iflas noktasına geleceği de belirtildi.
Katalan kulübünün, Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs ile bir kredi için pazarlık yürüttüğü ancak bu pazarlığın şartlarının da ağır olduğu vurgulandı. Faizleriyle birlikte Barça'ya 1.6 milyar euro'luk yük getirecek bu kredi anlaşması gerçekleşemezse, Barcelona'ya borç ödemeleri için bir kayyum atanacağı ve ödemeler tamamlanana dek kulübün varlıklarını satabileceği de vurgulandı.
Barcelona'nın toplam borcunun 820 milyon euro olduğu ve bunun 400 milyon euro'yu aşan kısmının Ağustos 2021'e kadar ödenmesi gerektiğinin altı çizildi.
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