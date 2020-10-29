Barcelona'nın Fatih Terim göndermeli paylaşımı dikkat çekti
Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
GÜNDEM 29.10.2020, 18:48
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Barcelona'da başkan Bartomeu'nun istifa etmesinin ardından krizin ne noktaya geleceği merak konusuydu. Messi ile Koeman'ın maç sonu fotoğrafını paylaşan Barcelona Türkiye hesabı, Fatih Terim'i yönetim ile yaptığı toplantı sonrası attığı tweete göndermede bulunarak 'Her şey yolunda' ifadesini kullandı.
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