Barcelonalı Luis Suarez, Madrid'e transfer oluyor! Anlaşma tamam
Atletico Madrid, Uruguaylı golcü Luiz Suarez'in transferi için Barcelona ile anlaşma sağladı.
GÜNDEM 23.09.2020, 08:48
Atletico Madrid, Uruguaylı golcü Luiz Suarez'in transferi için Barcelona ile her konuda anlaştı.
Pasaport sorunları nedeniyle Juventus'a transferi gerçekeşmeyen Suarez, Atletico Madrid ile 2 yıllığına anlaşmıştı. 33 yaşındaki golcü başkent ekibinden yıllık 9 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
Barcelona ile yol ayrımına gelen Suarez, Juventus ile anlaşma aşamasına gelmişti. Ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Pirlo, Uruguaylı forvetin Avrupa Birliği pasaportu olmadığı için sürecin uzayacağını söylemişti.
Pasaport sorunları nedeniyle Juventus'a transferi gerçekeşmeyen Suarez, Atletico Madrid ile 2 yıllığına anlaşmıştı. 33 yaşındaki golcü başkent ekibinden yıllık 9 milyon euro kazanacağı öğrenildi.
Barcelona ile yol ayrımına gelen Suarez, Juventus ile anlaşma aşamasına gelmişti. Ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Pirlo, Uruguaylı forvetin Avrupa Birliği pasaportu olmadığı için sürecin uzayacağını söylemişti.
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