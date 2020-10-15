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Barcelona'da Miralem Pjanic, milli maçta sakatlandı
Barcelona'nın milli futbolcusu Miralem Pjanic, Bosna'nın Polonya ile yaptığı karşılaşmada yarım saatlik mücadelenin ardından sırt sakatlığı nedeniyle oyundan alındı.
GÜNDEM 15.10.2020, 21:17
Dünya devi Barcelona'da sol kanat alarm veriyor. Jordi Alba ve Júnior Firpo Getafe sonrası şimdi de yeni transfer Miralem Pjanic sakatlandı.
Bosna'nın Polonya'nın 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 30 dakika sahada kalan Pjanic, sırtından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alındı.
Bosna milli takımı teknik direktörü Rusmir Cviko, maçtan sonra Pjanic'in ağrısı nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini doğruladı ve "Pjanic sırtına bir darbe aldı ve yerine başkasını almak zorunda kaldık. Yakında iyileşip bir an önce sahaya döneceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bosna'nın Polonya'nın 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 30 dakika sahada kalan Pjanic, sırtından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan alındı.
Bosna milli takımı teknik direktörü Rusmir Cviko, maçtan sonra Pjanic'in ağrısı nedeniyle değiştirilmesi gerektiğini doğruladı ve "Pjanic sırtına bir darbe aldı ve yerine başkasını almak zorunda kaldık. Yakında iyileşip bir an önce sahaya döneceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
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