Barcelona'da bir kriz daha! Messi ve 6 futbolcu kabul etmedi

Pandemiden dolayı maaşlarda indirime gitmek isteyen Barcelona yönetimi, Messi ve 6 futbolcuya indimi kabul ettiremiyor. İndirim kabul etmen Messi ve arkadaşları, Barça yönetimini zor durumda bıraktı.

Lionel Messi, Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba, Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele kulübün indirim teklifine ret cevabı veriyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Messi ve arkadaşları maaş indirimi kabul etmemelerinde kendilerini haklı görüyor. Ancak mevcut durumun haklarını kötüye kullanmak için bahane olarak kulüp tarafından kullanıldığını iddia ediyorlar.

Yönetimle indirim krizi yaşayan bu futbolcuların sözleşme bitiş tarihleri şu şekilde:

Lionel Messi - 30 Haziran 2021

Sergi Roberto - 30 Haziran 2022

Sergio Busquets - 30 Haziran 2023

Jordi Alba - 30 Haziran 2024

Philippe Coutinho - 30 Haziran 2023

Antoine Griezmann - 30 Haziran 2024

Ousmane Dembele - 30 Haziran 2022

