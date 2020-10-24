Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek?

Son iki maçını da kaybeden Real Madrid kendi evinde Cadiz’e 1-0, Shaktar Donetsk’e ise 3-2 mağlup olmuştu.

8-2’lik Bayern Münih yenilgisinin ardından Barcelona ise 5 maç üst üste galibiyet serisi yakalamış ardından yeniden düşüşe geçmişti.

İspanyol devlerinin karşı karşıya gelecekleri maç 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 17:00’de oynanacak.

La Liga derbisi Spor Smart ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.

