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Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek?
İspanya La Liga’da 6. hafta nefes kesen bir maça sahne olacak. Haftanın en önemli mücadelesi Barcelona ve Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek?
GÜNDEM 24.10.2020, 15:15
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Son iki maçını da kaybeden Real Madrid kendi evinde Cadiz’e 1-0, Shaktar Donetsk’e ise 3-2 mağlup olmuştu.
8-2’lik Bayern Münih yenilgisinin ardından Barcelona ise 5 maç üst üste galibiyet serisi yakalamış ardından yeniden düşüşe geçmişti.
İspanyol devlerinin karşı karşıya gelecekleri maç 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 17:00’de oynanacak.
La Liga derbisi Spor Smart ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.
8-2’lik Bayern Münih yenilgisinin ardından Barcelona ise 5 maç üst üste galibiyet serisi yakalamış ardından yeniden düşüşe geçmişti.
İspanyol devlerinin karşı karşıya gelecekleri maç 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 17:00’de oynanacak.
La Liga derbisi Spor Smart ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek.
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