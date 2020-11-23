Barça'da Messi için flaş karar!

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona'da Messi, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi. Messi'nin yanı sıra Frankie De Jong da maçın kadrosuna alınmadı.

Messi'nin kadroya alınmamasına ilişkin teknik direktör Ronald Koeman, iki oyuncuyu da dinlendirmek için kadroya almadığını söyledi.

