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Barça'da Messi için flaş karar!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Barcelona'da Messi gelişmesi yaşanıyor. Dinamo Kiev maçının maç kadrosuna alınmadı.

GÜNDEM 23.11.2020, 18:22
Barça'da Messi için flaş karar!
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Barcelona'da Messi, Dinamo Kiev ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi. Messi'nin yanı sıra Frankie De Jong da maçın kadrosuna alınmadı.
Messi'nin kadroya alınmamasına ilişkin teknik direktör Ronald Koeman, iki oyuncuyu da dinlendirmek için kadroya almadığını söyledi.
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