Son Dakika
Banu Avar'dan Boğaziçi tepkisi! Öteki neydi ki buna çemkiriyorsunuz?
Araştırmacı yazar Banu Avar Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun atanması sonrasında yaşanan protestoları sert şekilde eleştirdi.
GÜNDEM 07.01.2021, 07:46
Araştırmacı yazar Banu Avar, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'ya yapılan protestolara dikkat çeken bir tepki gösterdi.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada protestolara yönelik verdiği örnekle 'Gülünç ötesi' ifadesini kullanan Avar, şu ifadelere yer verdi:
Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz? Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın. Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor. Gülünç ötesi."
Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz! Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor! Gülünç ötesi
— Banu AVAR (@AvarBanu) January 6, 2021
Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz! Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor! Gülünç ötesi — Banu AVAR (@AvarBanu) January 6, 2021
Twitter hesabından yaptığı açıklamada protestolara yönelik verdiği örnekle 'Gülünç ötesi' ifadesini kullanan Avar, şu ifadelere yer verdi:
Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz? Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın. Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor. Gülünç ötesi."
Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz! Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor! Gülünç ötesi
— Banu AVAR (@AvarBanu) January 6, 2021
Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz! Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor! Gülünç ötesi — Banu AVAR (@AvarBanu) January 6, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Gaziantep FK
|16
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü