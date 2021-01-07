Banu Avar'dan Boğaziçi tepkisi! Öteki neydi ki buna çemkiriyorsunuz?

Araştırmacı yazar Banu Avar, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'ya yapılan protestolara dikkat çeken bir tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada protestolara yönelik verdiği örnekle 'Gülünç ötesi' ifadesini kullanan Avar, şu ifadelere yer verdi:

Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz? Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın. Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor. Gülünç ötesi."



Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz! Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor! Gülünç ötesi

— Banu AVAR (@AvarBanu) January 6, 2021



Şu Boğaziçi meselesi. Eski rektörler kimdi ki buna çemkiriyorsunuz! Nasıl bağlantıları vardı bir araştırın Bu sahte çığırışlara insan ne diyeceğini şaşırıyor! Gülünç ötesi — Banu AVAR (@AvarBanu) January 6, 2021

