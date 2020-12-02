Bankaların çalışma saatleri değişti! Bankalar saat kaçta açılacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ülke genelinde yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Bankalar da çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası Türkiye genelindeki tüm şubelerinde çalışma saatleri değişti.

Bankalar mesai saatlerinin değiştiğini müşterilerine aşağıdaki mesajlarla açıkladı.

Finansbank 02 Aralık 2020 tarihi itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Akbank 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren çalışma saatleri 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Denizbank 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Garanti BBVA 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Yapı Kredi: 2 Aralık 2020 Çarşamba gününden itibaren 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Türkiye İş Bankas 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

HSBC 2 Aralık Çarşamba gününde itibaren çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişti.

