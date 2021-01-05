Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte güncel çalışma saatleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalarla birlikte çalışma saatleri de değişti.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler gereği vatandaşlar, bankaların mesai saatlerini merakediyor.

Finansbank 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Akbank 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Denizbank 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Garanti BBVA 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Yapı Kredi: 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Türkiye İş Bankas 10.00-12:30 /13.30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.

HSBC 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişti.

