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Bankalar kaça kadar açık? Bankalar saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?
Ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerine bankaların mesai saatleri de eklendi. Banka şubelerinde işleri olan vatandaşlar çalışma saatlerini merak ediyor. Hangi banka saat kaça kadar açık?
GÜNDEM 21.12.2020, 16:35
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların açılış ve kapanış saatleri de değişti. Peki hangi banka kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri...
Albaraka Türk koronavirüs tedbirleri kapsamında 17.11.2020 tarihinden itibaren saat 09:30-17:00 arasında hizmet verecek..
Türkiye Finans Katılım Bankası çalışma saatleri olarak sabah 10:00-12:30 hizmet verecek öğleden sonra çalışma saati ise 12:30-13:30
Ziraat Katılım Bankası çalışma saatleri Sabah 10:00-12:30 Öğleden sonra ise 13:30-16:00
Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre 2 Aralık 2020'den itibaren 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Kuveyt Türk şubeleri koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 (Cuma 14:00-16:00) saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB Finans bank koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecek.
İş Bankası koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasında hizmet verecek.
Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.
Deniz Bank şubeleri yeni tedbirler kapsamında saat 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasına hizmet verecek
Albaraka Türk koronavirüs tedbirleri kapsamında 17.11.2020 tarihinden itibaren saat 09:30-17:00 arasında hizmet verecek..
Türkiye Finans Katılım Bankası çalışma saatleri olarak sabah 10:00-12:30 hizmet verecek öğleden sonra çalışma saati ise 12:30-13:30
Ziraat Katılım Bankası çalışma saatleri Sabah 10:00-12:30 Öğleden sonra ise 13:30-16:00
Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre 2 Aralık 2020'den itibaren 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Kuveyt Türk şubeleri koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 (Cuma 14:00-16:00) saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB Finans bank koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 Aralık 2020 itibarı ile 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında müşterilerine hizmet verecek.
İş Bankası koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 arasında hizmet verecek.
Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecek.
Deniz Bank şubeleri yeni tedbirler kapsamında saat 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasına hizmet verecek
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