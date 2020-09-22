Bankada uzaktan hesap açılabilecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ıslak imzaya gerek kalmadan daha önce herhangi bir hesabın bulunmadığı bankada dijital ortamda hesap açılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeye hazırlanıyor.
GÜNDEM 22.09.2020, 10:20
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ıslak imzaya gerek kalmadan daha önce herhangi bir hesabın bulunmadığı bankada dijital ortamda hesap açılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeye hazırlanıyor. Virüste ilk dalga zamanında bankalar salgında riskli noktalardan biri olarak kabul ediliyordu. Virüsün görüldüğü pek çok banka şubesi kapatılmıştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ‘Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’na göre, 1 Ocak 2021’den itibaren banka müşterileri şubeye gitmeden, ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı” hazırladı. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre; Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Yeni dönemde uzaktan kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Buna göre gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Islak imza zorunluluğu kalkacak.
Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek.
Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin, Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya'da etkili bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Türkiye'de ise BDDK tarafından yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ‘Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı’na göre, 1 Ocak 2021’den itibaren banka müşterileri şubeye gitmeden, ıslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabı açılabilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında ve müşteri kimliğinin doğrulanmasında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerini belirlemek üzere “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı” hazırladı. Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre; Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra uzaktan kimlik tespiti mümkün hale gelecek. Yeni dönemde uzaktan kimlik doğrulamasıyla hem müşteri olunabilecek hem de mevcut müşteriler bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Buna göre gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin; fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurması ile gerçekleşecek. Islak imza zorunluluğu kalkacak.
Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile gerçekleştirilecek. Müşteri olma süreci en fazla 10 dakikalık bir sürede tamamlanabilecek.
Görüntülü görüşme ile uzaktan kimlik tespiti yönteminin, Almanya, İspanya, Fransa ve Estonya'da etkili bir şekilde kullanıldığı biliniyor. Türkiye'de ise BDDK tarafından yürütülen düzenleme çalışmasının 2021 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.
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