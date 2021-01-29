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Bankacılık Denetleme Kurumu personel alımı yapacak!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bünyesinde görevlendirmek üzere "memur" kadrosuna alım gerçekleştirecek.
GÜNDEM 29.01.2021, 14:18
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bünyesinde görevlendirmek üzere 3 personel alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirlenen belirtilen şartları taşıyan ve KPSS puanı üzerindeki adayların başvuru yapabileceği ilana giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alımı gerçekleştirecek.
Başvurular, 01.02.2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp 10.02.2021 tarihi saat 16.00'da sona erecektir.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu belirlenen belirtilen şartları taşıyan ve KPSS puanı üzerindeki adayların başvuru yapabileceği ilana giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alımı gerçekleştirecek.
Başvurular, 01.02.2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp 10.02.2021 tarihi saat 16.00'da sona erecektir.
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