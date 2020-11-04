Banka avukatı uyardı! Bankaya borçlanmak yerine akrabanıza borçlanın!

Bir dönem bankalara avukatlık yapan Merve Gürcan, bankalardan kredi çekerek borçlananlara önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Gürcan, "Banka avukatlığı yaptığım dönemde öğrendiğim bir şey var, bankaya borçlanıp taksitle ödeyeceğinize, birinden borç alın yoksa o borç asla bitmez. (Aslen bankalar asgariden ödeme yapan müşterileri daha çok severler çünkü faiz getirisi yüksektir) ifadelerini kullandı.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in haberine göre Gürcan Özcan sözlerine şu şekilde devam etti: "2002 yılında İzmir'de dört ayrı bankanın kredi kartı icra takiplerini yürüten bir büroda çalıştım. Bir tanesi TMSF'ye devrolan bir banka idi ve temerrüt faizi oranı yüzde 274'tü yanlış hatırlamıyorsam. Yani 100 TL borcunuzu ödeyemediğiniz için borcunuz faiziyle 374 liraya çıkıyordu. Dolayısıyla o dönem çok fazla intihar vakalarının haber olduğu bir dönemdi. Bir gün bir borçlu geldi. İşçi idi. 'Borcum ne kadar?' diye sordu. Söyledim. 'Geçen geldiğimde de o kadardı, arada ödeme yaptım o ne oldu' dedi. Yüzündeki umutsuzluğu unutamıyorum."

Bankalara borçlanma konusunda önemli uyarılarda bulunan Gürcan: "Bankalar kredi kartı verirken size bir limit verirler ama o limiti aşmanıza da izin verirler çoğu zaman. Siz ödeme gücünüzün çok üzerinde borçlanmış olursunuz. Asgari limitten ödeyen ancak düzenli ödeyen müşteriyi severler çünkü faiz getirisi yüksektir. Bankalara ödeme gücünüzü aşacak şekilde borçlanmayın. Beyaz eşya almak için taksit yapılabilir ancak yoğurt, peynir almak için taksit yapmayın. Olabildiğince kısa vadeli krediler kullanmak ve geliriniz ve giderleriniz arasındaki dengeye uygun borçlanmaya dikkat etmeniz gerekir. Kredi ile kredi kapatmaya çalışmaktansa bir yakınınızdan borç almak her zaman daha iyidir." dedi.

Bankalara borçlanmanın geleceği ipotek etme anlına geldiğini belirten Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal ise; "Gelir düşüklüğü nedeniyle bankalara taksitleri ve kredi kartları borçları ödenemediğinden, vatandaşlarımızın birçoğu icralık durumdadır. Çalışanların birçoğunun maaşları kart ya da kredi taksiti ile ilgili hacizlidir. Emeklilerin durumu daha da vahimdir. Kullandıkları krediler nedeniyle maaşlarına haciz konulmasına muvafakat verdiklerinden dolayı maaş alamaz duruma düştüler. Sonuç olarak vatandaşlarımız mümkün olduğunca kredi kullanmamalı ve kredi kartlarına yüklenmemelidir. Aksi taktirde bankaya bulaşan bir daha kurtulması mümkün görünmemektedir. Unutmayalım bankalar güneşli havada şemsiye verir, yağmurlu havada geri alır." diye konuştu.

